ضمن برنامج "للناتو".. قوات أفغانية تتدرب في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ أفراد من القوات الخاصة الأفغانية تدريبات في تركيا كجزء من برنامج عسكري أطلقه حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي قوله، إن القوات الأفغانية وصلت بالفعل إلى أنقرة، لكنه لا يستطيع تحديد مكان التدريب أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى لأسباب أمنية، مؤكدا بدء البرنامج التدريبي.



وقال: "بالإضافة إلى استمرار التمويل والوجود الدبلوماسي، يشمل دعم الناتو المستمر لأفغانستان تدريب خارج البلاد للقوات الأفغانية الخاصة. وقد بدأ هذا التدريب الآن".

وبحسب معلومات واردة من أنقرة، فقد تم نقل عناصر من القوات الخاصة الأفغانية إلى تركيا، أمس الأربعاء، لحضور دورة تدريبية، ومن المفترض أن تكون هذه مقدمة لبرامج تدريبية منتظمة خارج أفغانستان.

ويستمر دعم الناتو لقوات الحكومة الأفغانية على أساس قرار صادر عن رؤساء دول وحكومات دول الحلف الثلاثين.

وكان رؤساء دول وحكومات الناتو أكدوا لأفغانستان في اجتماع قمة لهم في يونيو/ حزيران أنهم سوف يواصلون تقديم المساعدة حتى بعد انتهاء المهمة العسكرية.

وجاء في الإعلان الختامي للقمة: "نؤكد التزامنا بمواصلة الوقوف مع أفغانستان وشعبها ومؤسساتها في تعزيز الأمن والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية ".

وتعرض تركيا حماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد مغادرة القوات الأمريكية، في ما يعتبره الخبراء محاولة "عالية المخاطر" لتحسين علاقات أنقرة المتوترة مع واشنطن.

وأصبح الحفاظ على هذا المطار آمناً من تقدم قوات طالبان قضية رئيسية بعد أن أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أوامر لجميع القوات بالخروج من أفغانستان بحلول نهاية الشهر المقبل، بعد 20 عاماً من التواجد الأمريكي في هذا البلد.

وفي 14 يونيو الماضي، عقد قادة دول "الناتو" قمة في بروكسل، أعادوا خلالها التأكيد على دعم المنظمة الدائم للأمن والاستقرار في أفغانستان.