رغم تخفيها من الرادار.. رصد شحنة عسكرية تركية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مؤسسة سلفيوم للأبحاث الليبية، انتهاج طيران الشحن العسكري التركي آلية جديدة للهروب من الرادار.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أنها رصدت طائرة شحن عسكرية تركية توجهت مساء الأربعاء إلى ليبيا.

وأردفت أن طائرة الشحن العسكري من طراز إيرباص A400-180 التابعة لسلاح الجو التركي بالرمز221، استخدمت تقنية جديدة للهروب من الرصد.

ونوهت إلى أن الطائرة استخدمت تقنيات الهروب من التتبع وبعض تقنيات التشويش المتطورة خلال اقترابها من خليج السدرة -الليبي- سواء في الذهاب إلي قاعدة الوطية أو العودة إلي أنقرة، وكذلك عند الإقلاع والهبوط عند اقترابها من الحدود التونسية.





وألمح إلى أن مواقع الرصد الجوي مثل فلايت رادار أظهرت هذه التقنية بالخط المتقطع الواضح في الصورة.

واختتم أن سلوك سلاح الجو التركي الأخير لم يتبعه سابقا إلا في حالات خاصة وغير معتادة.

خروقات أنقرة

وتستمر أنقرة في خرق القرارات الأممية والدولية وتحدي إرادة الليبيين بإخراج المرتزقة من البلاد.

وفي حين يستعد الشعب الليبي لافتتاح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب (سرت - مصراتة) من خلال جلسة طارئة للجنة 5+5 العسكرية بعد إنهاء تعبيد الطريق وتأمينه، لطي صفحات الماضي، ترسل أنقرة المزيد من شحنات الموت والسلاح إلى البلاد الذي لا بزال يئن من 10 أعوام من الصراع الحروب.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.