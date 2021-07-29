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وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزور جامعة الدول العربية ويتفقد أروقتها التاريخية

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية، والتقى الوفد بكل من السفير حسام زكي الأمين  العام المساعد لجامعة الدول العربية و المستشار محمد السباعي المستشار القانوني لجامعة الدول العربية والوزير مفوض أحمد مصطفي فهمي مدير إدارة المؤتمرات و الخدمات و شؤون المقر.

 

ضم الوفد النائب أحمد مقلد و النائبة أميرة صابر و النائبة رشا أبو شقرة و النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي ومن  أعضاء مجلس الشيوخ ، النائبة سها سعيد و النائب محمود فيصل والنائب محمد فريد.

 

ناقش وفد نواب المجلسين العديد من القضايا التي تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادى و السياسي والعقبات التي تواجه العمل المشترك داخل جامعة الدول العربية. 

 

تطرق النقاش إلي قضايا النزاعات و دعم أجندة السلام و إتفاقية الدفاع العربي المشترك و ما تقدمه الجامعة للشباب العربي و غيرها من القضايا المهمة.

 

شملت الزيارة جولة داخل الأروقة التاريخية لمقر الجامعة، وأشاد السفراء بأهمية الحوار مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وتجربتهم الرائدة التي مهدت لتمكين الشباب في كافة الدول العربية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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