شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزور جامعة الدول العربية ويتفقد أروقتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية، والتقى الوفد بكل من السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و المستشار محمد السباعي المستشار القانوني لجامعة الدول العربية والوزير مفوض أحمد مصطفي فهمي مدير إدارة المؤتمرات و الخدمات و شؤون المقر.

ضم الوفد النائب أحمد مقلد و النائبة أميرة صابر و النائبة رشا أبو شقرة و النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي ومن أعضاء مجلس الشيوخ ، النائبة سها سعيد و النائب محمود فيصل والنائب محمد فريد.

ناقش وفد نواب المجلسين العديد من القضايا التي تخص مدى تعاون الدول العربية الاقتصادى و السياسي والعقبات التي تواجه العمل المشترك داخل جامعة الدول العربية.

تطرق النقاش إلي قضايا النزاعات و دعم أجندة السلام و إتفاقية الدفاع العربي المشترك و ما تقدمه الجامعة للشباب العربي و غيرها من القضايا المهمة.

شملت الزيارة جولة داخل الأروقة التاريخية لمقر الجامعة، وأشاد السفراء بأهمية الحوار مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وتجربتهم الرائدة التي مهدت لتمكين الشباب في كافة الدول العربية.