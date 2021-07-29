شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف حقوقى: 400 ألف من أبناء إقليم تيجراى بلا طعام و1.8 مليون بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية من حدوث مجاعة فى إقليم تيجراى على أثر الممارسات غير الإنسانية التى تمارسها القوات الإثيوبية والتى دمرت خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيجراى، وأكد التحالف في بيانه اليوم أن أكثر من 400 ألف شخص فى الإقليم يعانون من المجاعة.

وأشار التحالف إلى أن ذلك يعود إلى العمليات العسكرية ضد إقليم تيحراى والتى تسببت بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة؛ نتيجة أعمال القتال الوحشى للحكومة فى الإقليم التى بدأت قبل 8 أشهر، وخلفت 400 ألف من أبناء تيجراى بلا طعام ونحو مليون و800 ألف بلا مأوى.

وأعرب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية عن مخاوفه من استمرار الانتهاكات للحكومة الأثيوبية في تيجراى دون محاسبة، ويذكر التحالف أن أكثر 150 شاحنة محملة بمواد غذائية وغيرها من الإمدادات لاتزال عالقة فى سمرا، عاصمة منطقة عفر، "بانتظار تصاريح أمنية" للعبور.

وطالب التحالف رئيس الوزراء الإثيوبى بضرورة إبداء تعاون أكبر فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراى، وفتح ممرات إنسانية فى إقليم تيجراى، محذرا من أن المنطقة تواجه خطر المجاعة وتشهد انقطاعاً للإمدادات الغذائية.