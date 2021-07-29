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فلسطين .. 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 116 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و58 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية . وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 13 مريضاً، بينهم مريض واحد موصول بجهاز تنفس اصطناعي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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