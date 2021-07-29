شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 49 وفاة و13 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس بتسجيل49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و 533 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 13 ألفا و259 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و603 ألاف و 787 إصابة . وأشار التقرير إلى شفاء 9401 شخص، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و 447 ألفا و160 حالة.