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العراق .. 49 وفاة و13 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس بتسجيل49 حالة وفاة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و 533 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 13 ألفا و259 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و603 ألاف و 787 إصابة . وأشار التقرير إلى شفاء 9401 شخص، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و 447 ألفا و160 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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