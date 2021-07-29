القنصلية رقم 24 بالصحراء المغربية.. ملاوي تنضم للقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشرف كل من ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، ونظيره الملاوي إيزنهار ندوا ساكسون ماكا، على افتتاح القنصلية رقم 12 بمدينة العيون بالصحراء المغربية.

وانضمت ملاوي إلى قائمة الدول التي فتحت قنصليات لها بمدينة العيون المغربية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 قنصلية ما بين مدينتي العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء المغربية.

كانت جمهورية ملاوي سحبت اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية” في سبتمبر/أيلول 2008، بعد أن اعترفت بها في عام 1994، لكن بعد ذلك تطور موقف ملاوي في اتجاه سلبي، حيث أعادت علاقاتها مع جبهة “البوليساريو” في عام 2014.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت ملاوي من الرباط بمناسبة زيارة وزير خارجيتها حينها إلى المغرب عن سحب اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووقفت ضد مناورات جنوب أفريقيا وناميبيا في قمة 2017 لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (صادك).

وجدد أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لملاوي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الرباط، دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية.

وشدد ندوا ساكسون مكاكا على ضرورة احترام القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط، والذي كرس حصرية إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لملاوي، من جهة أخرى، عن امتنان بلاده للملك محمد السادس، على الهبة التي قدمتها المملكة والتي تتكون من معدات صحية لفائدة أكثر من عشرين بلدا أفريقيا تنتمي إلى جهات القارة الخمس.

وفي السياق ذاته، أشاد المسؤول الحكومي الملاوي ذاته بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ من طرف المغرب، معتبرا أنها “مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة”.