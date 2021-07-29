مقتل وإصابة 14 يمنيا بانفجار لغم في الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل وأصيب 14 مدنيا، اليوم الخميس، في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة نقلا عن مصادر محلية وطبية بأن لغما من مخلفات الحوثيين انفجر بحافلة تقل مواطنين بمنطقة الهدة في مديرية الدريهمي.



وقالت المصادر إن الانفجار تسبب بمقتل 3 مدنيين، وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي، أحمد عتيق، لـ"الخليج 365" أن اللغم الحوثي كان مدفونا في أحد أكوام القمامات في منطقة الهدة التابعة لبلدة الشجيرة.



وبحسب عتيق، فإن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور أحد الأفراح في المنطقة على متن الحافلة حيث انفجر اللغم لحظة وصولهم.



وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد يومين من إصابة مواطن في ذات المديرية، إثر استهداف حوثي بطيران مسير لحي سكني في منطقة الشجيرة.

