الإمارات والنمسا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الإمارات والنمسا، في بيان مشترك، الخميس، التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما.



وأشار البيان الإماراتي النمساوي المشترك، إلى أن تعزيز التعاون الثنائي من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين.

ولفت البيان إلى أن الدولتين تحرصان على العمل معًا لتسهيل الجهود الرامية لتعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الإمارات والنمسا حرصهما على إقامة علاقات اقتصادية أوثق، وتطوير بيئة أكثر تمكينًا للأعمال التجارية لإعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

واتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، لتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية.