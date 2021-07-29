ليبيا.. تسجيل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 وفاة و991 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 919 إصابة و281 حالة شفاء.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 246 ألفاً و200 حالة، بينهم 52 ألفاً و767 حالة نشطة، ووفاة 3469 شخصاً.

وحذر المركز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.