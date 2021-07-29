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الصين.. تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، مقارنة مع 86 إصابة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن 24 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضاً من 55 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92811 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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