شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": العاصمة الإدارية مشروع عملاق تحقق بفضل الإرادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة وفد من نواب وأعضاء التنسيقية للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، يأتى انطلاقا من رغبة التنسيقية فى التواجد على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة التطورات التى تمت هناك.

وأضافت إيمان طلعت فى تصريحات لها، أن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان قد زار العاصمة الإدارية الجديدة فى وقت سابق، وتفقد فندق الماسة وبداية الإنشاءات ومنها مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية، لافتة إلى أنه بعد ذلك تم الإعلان عن الانتهاء من الحى الحكومى في فترة زمنية وجيزة.

وتابعت: "العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق وضخم، ولولا الإرادة السياسية لم يكن هذا المشروع ليخرج في هذا الشكل"، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من مقر مجلس النواب والبدء فى إنشاء مقر مجلس الشيوخ، إلى جانب الانتهاء من مقار الوزارات، موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون وجهة الاستثمار فى مصر وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما أنها تواكب التطور العالمى.

وزار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقبال الوفد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى رحب بالحضور واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وضم الوفد كلا من عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة علي، خالد بدوي، محمد عبد العزيز، محمود بدر، أحمد فتحي، رشا فايز كليب، ومحمد السباعي، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطي، مؤمن سيد، نور الشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدي، غادة فتحي، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد ، رحاب عبدالله، أحمد فتحي، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.