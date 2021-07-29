شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد مقر مجلس النواب الجديد والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، كاتدرائية ميلاد المسيح، ومقر مجلس النواب الجديد، بالعاصمة الإدارية والبرج الأيقونى.

واستمع وفد التنسيقية من المسئولين بالعاصمة لشرح تفصيلى بشأن مراحل المشروع، وما تم إنجازه على أرض الواقع فى كافة مشروعات العاصمة الجديدة.

وقالت الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نشاهد الحلم المصرى بعد أن أصبح واقع، وفد تنسيقية شباب الأحزاب جاء لنقل لسان حال العاصمة الإدارية والمدن الذكية والجمهورية الجديدة للشعب المصرى، نرى على أرض الواقع الاستثمارات المصرية والسواعد المصرية وكم المحقق من المستهدف بشكل رائع، نقدر ننقله للجميع، الحى الحكومى وحى الأعمال حاجة مشرفة ونفتخر بها أمام دول العالم، الأداء عالى والإنجاز عالى جدا".

ولفتت إلى أن "مقر مجلس النواب الجديد يحمل طابع المعابد المصرية القديمة، ويتمتع بالحداثة و التكنولوجيا".

وكان اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل، اليوم الخميس، وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

وقال اللواء أحمد زكى عابدين، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلم وأصبح واقعا على الأرض، وإن التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، بالإضافة إلى أن المشروع استثماريا يدر عائدا على الدولة.

وأضاف أحمد زكى عابدين، أن العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة فى الشرق الأوسط، وتضارع أحدث مدن العالم، مشيرًا إلى أنه اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية فى كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

وضم وفد التنسيقية كلا من، عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب عمرو يونس والنائب علاء عصام، والمهندس كريم عبد العاطي المتحدث باسم التنسيقية، والنائب خالد بدوي والنائب محمد السباعى والنائبة غادة فتحي والنائبة رشا فايز والنائب محمد عبد العزيز والنائب أحمد فتحي والنائب محمود القط، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن السيد ونور الشيخ واحمد مبارك وايمان طلعت وغادة فتحي ورحاب عبد الله واحمد خالد واحمد فتحي ومؤمن سليم ومحمد نبيل واحمد مسعدواحمد نصر الله ومحمد السيد واحمد عمرو.



































