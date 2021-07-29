شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يتفقد مصنع تدوير المخلفات وتطوير مدينة المنصورة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مشروع تطوير مدينة المنصورة، بمساكن الجلاء، ضمن خطة تطوير عواصم المحافظات، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية للجنة بمحافظة الدقهلية، ورافق الوفد البرلماني، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى أن المشروع يتضمن إقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين مع الحفاظ على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية، والعمل على زيادتها، والمشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع، وسيخدم أهالى محافظة الدقهلية، ويقدم لهم خدمات متميزة ويمثل طفرة عمرانية حضارية، وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

ويضم المشروع مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة، وستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، ويحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة فى منطقة تنفيذه والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

وتفقد الوفد البرلمانى المنطقة واستمع إلى الأهالي، ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لضرورة القيام برصف الشوارع والطرق بوضع بلاط إنترلوك، بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحى.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصنع تدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة، والذى يعد أكبر مصنع لمعالجة المخلفات البلدية فى شمال إفريقيا، ويخدم 7 مراكز بتكلفة 233 مليون بخلاف 85 مليون جنيه للمتولد من تراكمات المخلفات، وطاقة المصنع 1200 طن، وكان فى السابق مقلب عشوائى.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المصنع يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا، وإن المصنع يقام على مساحة 18 فدان بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالى تراكمات تقترب من مليون طن تم نقلهم والتخلص الآمن منهم بالموقع المخصص لذلك، مشيرا إلي أن التكلفة الاجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب نحو 317 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المصنع يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة، وشهد الزيارة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومبني التحكم والقيادة، والموتيل، ودار المناسبات الرئيسية للمحافظة.