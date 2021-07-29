شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويقدم درع التكريم للواء أحمد زكى عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقبال الوفد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى رحب بالحضور، واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وقال عابدين، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له عدة أهداف هامة، وهى تخفيف التكدس عن القاهرة، والتى باتت تضم ما يقرب من 10 مليون نسمة، بما يضغط على المرافق والطرق التى تعانى بشكل فاق احتمالها.

وأضاف عابدين، أن إنشاء العاصمة هو جزء كذلك من خطة تعمير سيناء، حيث إنها تقع فى الطريق المؤدي إليها مباشرة مما يسد الفجوة بينها وبين القاهرة عبر مدينة كبرى ذكية على أحدث الطرز المصممة في العالم.

وأوضح عابدين، أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، بما يعادل 700 كم مربع تم تقسيمها إلى مراحل، المرحلة الأولى بلغت 40 ألف فدان بما يوازى مساحة واشنطن، تضم 8 أحياء سكنية، وكلا من الحي الدبلوماسي والحي الرئاسي، والحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدنية الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، و7 جامعات عمل منها 4، و40 مدرسة إنترناشونال يعمل منها حاليا 6 مدارس.

وأكد أن المدينة وضعت خطة ومعايير للبناء يشترط أن يكون 75% مساحة خضراء، وأن يقتصر البناء على 25% فقط أي أن يكون نصيب المواطن 15 متر مربع من الخضرة، كما اشترطت تخصيص 50% من أسطح البنايات للخلايا الشمسية لتوليد طاقة متجددة نظيفة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد ارتفاع المبانى إلى أرضى و7 أدوار، بخلاف المناطق المخصصة للأبراج.

وفى نهاية اللقاء، شكر أعضاء التنسيقية اللواء أحمد زكى عابدين على حسن الاستقبال والشرح الوافى لهذا المشروع الضخم، كما قدموا له درع التنسيقية تكريما لمجهوداته.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة علي، خالد بدوي، محمد عبد العزيز، محمود بدر، أحمد فتحي، رشا فايز كليب، ومحمد السباعي، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطي، مؤمن سيد، نور الشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدي، غادة فتحي، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد ، رحاب عبدالله، أحمد فتحي، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.