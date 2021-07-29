شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: علاقة البرلمان مع السلطة التنفيذية تعاونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون تستهدف تحقيق الصالح العام.

وأضاف السجيني، خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم، أن الزيارات الميدانية للجنة تستهدف إلقاء الضوء علي ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية، وما تنجزه المحافظة في إطار حل المشكلات، وفي الوقت ذاته يتم رصد المشكلات والسعي لحلها، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

ولفت السجيني، إلي أن اللجنة تتفقد المشروعات وتتعرف علي ما يتم تنفيذه وتضع ملاحظاتها وبعد انتهاء الزيارة يتم إعداد تقرير شامل عنها يتضمن توصيات، ويتم عرضه علي المجلس، علي أن تنفذ الجهات المعنية هذه التوصيات.

وقال السجيني، إن منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات تشهد اهتماما كبيرا من الدولة في الفترة الأخيرة، واهتمام وتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الزيارات الميدانية تستهدف الوقوف علي حجم ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع من أعمال، مشيرا إلي أن لجنة الإدارة المحلية تزور المحافظات وتتعرف علي الإيجابيات والسلبيات، وتضع ملاحطاتها وتوصياتها.

ووجه النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر للجنة الإدارة المحلية، علي الزيارة للمحافظة، لافتا إلي أن محافظة الدقهلية تشهد جهود كبيرة لحل المشكلات، وتعاون بين الأجهزة التتفيذية والنواب.

وقال الحداد، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القري، من أهم المبادرات التنموية، وستقضي علي المشكلات في الريف المصري، وستوفر حياة كريمة وظروف معيشية لائقة ومناسبة، داعيا إلي ضرورة إدراج مراكز وقري أخري في الدقهلية ضمن المبادرة.