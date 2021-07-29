21 سفينة إجمالي حركة التداول بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 21 سفينة، في الوقت الذي انتظمت فيه أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الخميس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7600 طن يوريا و983 طن نترات أمونيوم، و50 طن فوسفات و3550 طن مولاس، و2552 طن رمل.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 47 طن أبلاكاش، و1480 طن حديد و10 آلاف طن قمح و3780 طن ناتج حرق أفران، و4000 طن ذرة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 45390 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4464 شاحنة.