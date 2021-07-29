الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على تمويل خط مترو أبو قير بـ250 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تقديم قرض 250 مليون يورو للهيئة القومية للإنفاق بهدف تمويل كهربة وتحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق.

وقال البنك، في بيان صادر له اليوم الخميس، أن القرض يهدف إلى تمويل أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة الخط، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بما في ذلك ترقية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وعربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد.

وأضاف أن المشروع يعد جزءا من حزمة استثمارية شاملة تقدر بنحو 1.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وذكر أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية ستنفذ المشروع، ومن المتوقع أن يستخدم الخط ممرًا لخط سكة حديد قائم تديره حاليًا الهيئة القومية للسكك الحديدية، بينما من المقرر منح تشغيل خط المترو المستقبلي لمشغل مترو مستقل.

وأكد البنك أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية البنك لمصر، وبالتحديد مع أولوياته لتحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية للمحليات في البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسويقه وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل تطوير قدرات عالية أكثر اخضرارًا.

وسيساعد المشروع على تعزيز جودة الانتقال من خلال ترقية وكهربة خط السكك الحديدية الحالي، وبالتالي تسهيل التحول من وسائل النقل العام الفردية إلى وسائل النقل العام المستدامة والتي يسهل الوصول إليها والشاملة والمساهمة في الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، بحسب البنك.