مدير أمن الفيوم الجديد: "أنا رجل ميداني ومكتبي مفتوح أمام الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

في أول تصريح له بعد توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لأمن الفيوم، قال اللواء ثروت المحلاوي لـ "مصراوى"، إنه يعرف الفيوم جيدًا بحكم عمله حكمدارًا للمحافظة، ويضع نصب عينيه توفير الأمن والسلام الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ القانون بحزم.

وأشار إلى أنه وجه مسئولي المرافق والمرور بمواجهة كل ما قد يخل بالنظام العام والاعتداء على حرم الطرق، بالإضافة إلى ملاحقة تجار المخدرات.

وأضاف "المحلاوى": "أنا رجل ميداني، لا أحب الجلوس في المكاتب، وكل من عمل معي يعرف ذلك جيدًا".

وقال مدير أمن الفيوم الجديد: "هناك تعاون مع أجهزة المحليات لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويجري توجيه شرطة المسطحات المائية لمنع الصيد الجائر فى مناطق الصيد ببحيرة قارون، مع متابعة الجهات التي تقوم بصرف مخلفاتها بمياه البحيرة".

وحذر اللواء "المحلاوي" المواطنين من حمل أسلحة النارية بدون ترخيص، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع.