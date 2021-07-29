بالصور.. محافظ بني سويف يهنئ مدير الأمن الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء طارق مشهور بمناسبة تعيينه مديرًا لأمن بني سويف، خلفًا للواء محمد مراد.

جاء ذلك خلال زيارته لمديرية الأمن، اليوم الخميس، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

وأعرب المحافظ عن تقديره للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، والذي شهدت الفترة الماضية تعاون مثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات، مثل تأمين حملات الإزالة ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، وبسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملًا بين أجهزة المحافظة.