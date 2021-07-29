وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن على الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي، وأن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن.
وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الكرة في ملعب إيران وعليها الامتثال لخطة العمل المشترك، لافتًا إلى أن واشنطن مستعدة للعودة إلى فيينا لكن المسار التفاوضي لن يستمر بدون سقف زمني.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.