بلينكن: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، على الحوثيين وقف استهداف السعودية والتصعيد في اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي، كما أدان الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية.

وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن على الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي، وأن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مشيدًا في الوقت ذاته بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الكرة في ملعب إيران وعليها الامتثال لخطة العمل المشترك، لافتًا إلى أن واشنطن مستعدة للعودة إلى فيينا لكن المسار التفاوضي لن يستمر بدون سقف زمني.