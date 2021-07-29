ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 99 قتيلا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط البلاد الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 99 قتيلا.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن مسؤولا في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، أعلن عن 26 حالة وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي وثمانية في الغرب في مدينة شينغيانغ.

وتعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، لسقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.

ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ الأكثر تضررا.

وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشر موقع صحيفة “ذا بيبر” الصينية على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنغتشو. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر يبقى مغمورا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.

وقالت السلطات إن المزيد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).