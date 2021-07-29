مصر تتحدث عن حجم الفيضان بعد تحذير إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت صحيفة “المصري اليوم” ان وكيل وزارة الموارد المائية والري في مصر رجب عبدالعظيم، اعلن أن الوزارة تحدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر حجم فيضان النيل.

وأضاف عبدالعظيم، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتعامل مع كل فيضان حسب حجمه من خلال التصنيف، لافتا إلى أن مؤشرات الفيضان تبدأ منتصف شهر يوليو.

وذكر أن الفيضان الآن أعلى من المتوسط، مضيفا أن الوزارة تتابعه بشكل دائم ومستمر للتعامل مع كمية مياه الناتجة عن الفيضان، واتخاذ مجموعة من الاستعدادات والإجراءات للتعامل معها.

وأشار وكيل وزارة الري إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضانات يحلل كمية الأمطار الساقطة على الهضبة الإثيوبية وفقًا لصور الأقمار الصناعية، ويتتبع المياه من المنابع حتى الوصول إلى بحيرة السد العالي.

ولفت إلى أن المركز يضم مهندسين متخصصين في تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية للتعامل مع الفيضانات، مؤكدًا أن كل مقاييس النيل تشهد ارتفاعًا متزايدا في مناسيب المياه.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي بلغت أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن “موسم الأمطار الحالي تهطل أمطار الغزيرة في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ الكميات التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حاليا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر”.