مقتل 5 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلن الجيش العراقي، الخميس، مقتل طاقم طائرة هليكوبتر، جراء سقطوها في محافظة صلاح الدين، خلال تأدية مهمة قتالية، شمال البلاد.

ولم توضح خلية الإعلام أسباب سقوط الطائرة لكنها قالت إن الطائرة كانت في مهمة قتالية أثناء سقوطها في محيط ناحية آمرلي، فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من خمسة عسكريين، وهم عقيد ورائد و3 عسكريين برتبة نائب ضابط.

ونشرت خلية الإعلام أسماء القتلى الذين نعاهم أيضا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في تغريدة على تويتر.

وتشهد منطقة جنوب كركوك (شمال) بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة، لا سيما جبال حمرين الواقعة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك.

وكان الجيش العراقي أطلق قبل يومين عملية “أمنية وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (…) وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق”، وفق خلية الإعلام الأمني.

وسيطر تنظيم داعش في 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وأعلن العراق انتصاره رسمياً على التنظيم في العام 2017، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا في المناطق الجبلية لا سيما في كركوك وصلاح الدين.

وتبنّى التنظيم كذلك تفجيراً انتحارياً في بغداد في 19 يوليو، قتل فيه 30 شخصاً.