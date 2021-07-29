مصرع 40 شخصاً وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

قضى 40 شخصاً على الأقل وفُقد أثر 150 آخرين في شمال أفغانستان بعد أن دمّرت فيضانات منطقة تقع في شمال شرق العاصمة كابول، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.



وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد حوالى مئتي كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال رئيس المجلس المحلي سعيد الله نورستان لوكالة فرانس برس "لقي قرابة 40 شخصا حتفهم الليلة الماضية بسبب الفيضانات المفاجئة".

وأضاف أن 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين فيما تضرر نحو 80 منزلا بعد أن اجتاحت الفيضانات المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم حاكم نورستان، سعيد مومند، حصيلة أعلى تجاوزت الـ60 قتيلا في الفيضانات.

وتودي الأمطار الغزيرة والفيضانات الهائلة كل عام في افغانستان بعشرات الاشخاص.