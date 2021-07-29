شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: اعتماد المستوى الأصفر لحين تطعيم 80% من البالغين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة البحرينية أنه تقرر أن يكون المستوى الأصفر الحد الأدنى لآلية الإشارة الضوئية حتى الانتهاء من تطعيم 80% من البالغين 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة والانتقال للمستوى الأصفر بدءًا من الأحد 1أغسطس 2021.

وأكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن نظرًا لزيادة انتشار الفيروس المتحور "دلتا" في العديد من الدول إلى جانب ثبات فاعلية التطعيم والجرعة المنشطة منه في تعزيز المناعة والحماية من تداعيات الفيروس فقد تم الانتقال للمستوى الأصفر لحين تطعيم 80% من البالغين 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة ممن تنطبق علهم الشروط.

وأضاف: حتى تحقيق نسبة 80% من الفئة العمرية البالغة 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة فسيتم بحسب نسبة متوسط الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات الانتقال بين المستويات الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر فقط بحسب آلية الإشارة الضوئية.

وقال: ندعو جميع البالغين من العمر 40 عامًا فما فوق بالمبادرة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من خلال تطبيق "مجتمع واعي" أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.