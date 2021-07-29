مدينة نيويورك تدفع 100 دولار لكل شخص يتلقى التطعيم ضد كورونا

29 يوليو , 2021
أعلنت مدينة نيويورك، دفع مكافآت مالية للأشخاص الذين سيتلقون التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، في مسعى لوقف ارتفاع حالات العدوى جراء تفشي متغير "دلتا".
وأعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن سلطات المدينة ستدفع 100 دولار لأي شخص يذهب إلى موقع التطعيم للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل.
وكانت مدينة نيويورك قد أعلنت قبل أيام، أنه سيتعين على جميع الموظفين الحصول على التطعيم أو الخضوع لبروتوكولات اختبار أسبوعية صارمة.
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