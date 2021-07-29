مدينة نيويورك تدفع 100 دولار لكل شخص يتلقى التطعيم ضد كورونا

29 يوليو , 2021

أعلنت مدينة ​نيويورك​، دفع مكافآت مالية للأشخاص الذين سيتلقون التطعيم ضد ​فيروس​ كوفيد-19، في مسعى لوقف ارتفاع ​حالات​ العدوى جراء تفشي متغير "​دلتا​".

وأعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن سلطات المدينة ستدفع 100 ​دولار​ لأي شخص يذهب إلى موقع التطعيم للحصول على الجرعة الأولى من ​اللقاح​، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكانت مدينة نيويورك قد أعلنت قبل أيام، أنه سيتعين على جميع ​الموظفين​ الحصول على التطعيم أو الخضوع لبروتوكولات اختبار أسبوعية صارمة.