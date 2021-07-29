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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجل 1289 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 523397 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 503827 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8212 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11358 والحالات الحرجة 1395 حالة.