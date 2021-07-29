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السعودية.. تسجل 1289 حالة إصابة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجل 1289 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 523397 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 503827 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8212 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11358 والحالات الحرجة 1395 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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