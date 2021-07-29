شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول.. الموافقة على 28 اتفاقية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، عن موافقة المجلس علي 28 اتفاقية دولية.

كما أشار بيان الحصاد، إلي مناقشة المجلس عدد 3 قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها حفاظا علي متطلبات الأمن القومي للبلاد.

يشار إلي أن المجلس عقد 59 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى سبق و حظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفي مشهد تاريخي ناقش المجلس بيانات 29 وزير وأحالها إلى اللجان المختصة.

وفى مجال الادوات الرقابية ناقش المجلس 128طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتاببيا على الباقى، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة واحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن نظر 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.

وفى المجال لتشريعى وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة باجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لاحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات ، وكان لها اثر على مختلف الأصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الامن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولي.