شكرا لقرائتكم خبر عن 28.4% معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى آخر 4 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفيد التقديرات توقع بلوغ الناتج المحلى - بالأسعار الجارية – للعام المالى 2021/2022 لنحو 6.64 تريليون جنيه، بالمقارنة بنحو 5.98 تريليون جنيه فى عام 20/2021، بمتوسط نمو سنوي 11.1%.

وقد شهد الناتج المحلى الإجمالى تطورا كبيرا خلال الـ4 سنوات الأخيرة منذ 18/2019 وحتى 21/2022، حيث شهدت تلك الفترة زيادة في الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو تريليون و467.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 28.4%.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور الناتج المحلى الإجمالى خلال تلك الفترة:

2018/2019 بلغ نحو 5 تريليون و170.1 مليار جنيه

2019/2020 بلغ نحو 5 تريليون و562 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%

2020/2021 بلغ نحو 5 تريليون و977 مليار جنيه بنسبة نمو 7.5%

2021/2022 من المتوقع أن يبلغ 6 تريليون و637.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1%