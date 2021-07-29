شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية تصل لـ300 ألف جنيه حال تصوير المحاكمات دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 71 لسنة 2021، بغرامات تصل إلي 300 ألف جنية، تصوير وبث وقائع جلسات محاكمات مخصصة لنظر دعوي جنائية دون تصريح.



وتقضي المادة ( 189 مكررا) من قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة ويحكم فضلا ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ا أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.



يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).



ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.



ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.