مستشار النمسا يشيد بالعلاقات مع الإمارات معبرا عن تطلعه للتعاون معها في مواجهة التحديات الدولية

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أشاد مستشار النمسا، سباستيان كورتس، الخميس، بالعلاقات مع الإمارات، معبرا عن تطلعه للتعاون معها في مواجهة التحديات الدولية.



وقال كورتس على هامش لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في فيينا، "نتطلع للتعاون مع الإمارات في مواجهة التحديات الدولية كقضية تغير المناخ والحرب على كورونا".

وتابع: "نتطلع للعمل مع الإمارات بشكل وثيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية"، مشيدا بجهود الإمارات بمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب

وحول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، قال كورتس "الاتفاقية تحدد الاتجاه وستضفي على تعاوننا الممتاز ديناميكية جديدة".

وقال كورتس في هذا الإطار: "لدينا شراكة طاقة عمرها أكثر من 25 عامًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تدعمها بشكل أساسي الملكية المشتركة لشركة OMV، ونريد توسيعها إلى تكنولوجيا الهيدروجين".

وفي وقت سابق اليوم، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات رسمية مع كورتس.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي نهاية جلسة المباحثات، ووقع كل من وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخميس ، إعلان نوايا سياسي بهدف تعميق التعاون، وفق وكالة الأنباء النمساوية الرسمية.

وبالإضافة إلى التعاون في مجالات الأعمال والطاقة والتجارة والثقافة والتعليم، وفي مكافحة جائحة كورونا، من المقرر أيضًا تعميق الحوار حول قضايا السياسة الخارجية.