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الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي

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محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن أن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.

 

وقال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، 29/تموز/2021: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي.

 

وأضاف: نركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في #اليمن وعلى الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي.

 

وبينما يتعقد الحل السياسي، تشهد جبهات القتال في مأرب والبيضاء تصاعدا بشكل غير مسبوق منذ أشهر

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