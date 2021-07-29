الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن أن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.



وقال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، 29/تموز/2021: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي.

وأضاف: نركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في #اليمن وعلى الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي.

وبينما يتعقد الحل السياسي، تشهد جبهات القتال في مأرب والبيضاء تصاعدا بشكل غير مسبوق منذ أشهر