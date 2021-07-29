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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021
أكد وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن أن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.
وقال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، 29/تموز/2021: الحوثيون لم يظهروا رغبة في الانخراط بالحل السياسي.
وأضاف: نركز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في #اليمن وعلى الحوثيين الانخراط في المسار الدبلوماسي.
وبينما يتعقد الحل السياسي، تشهد جبهات القتال في مأرب والبيضاء تصاعدا بشكل غير مسبوق منذ أشهر