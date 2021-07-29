عاجل.. محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية للنمسا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيينا، ظهر الخميس، في مستهل زيارة رسمية للنمسا.



وكان سيباستيان كورتس مستشار النمسا في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مطار فيينا.

واستعرض الجانبان حرس الشرف، قبل مغادرة المطار إلى منطقة الحي الأول في العاصمة النمساوية.

وفي وقت لاحق، يعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات رسمية مع كورتس.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن اللقاء يتناول علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق برنامج الزيارة الذي أعلنته المستشارية النمساوية، من المقرر أن تبدأ جلسة المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكورتس في تمام الـ13:15 بالتوقيت المحلي (15:15 بتوقيت أبوظبي)، في مقر الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في الحي الأول في فيينا.

وبحلول الساعة 13:30 مساءً بالتوقيت المحلي، تجري مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكورتس، وذلك في مقر الوزارة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم، رحّب كورتس بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى النمسا.

وأكد أنها تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والتي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية، "زيارة ولي عهد أبوظبي مصدر سرور وشرف عظيم لنا".