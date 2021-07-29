شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: على الحوثيين وقف استهداف المملكة والتصعيد في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -نقف بجانب المملكة ونشيد بقرارها ا فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن

- أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: نقف إلى جانب المملكة عندما تتعرض للاعتداء وندين الهجمات الحوثية التي تستهدف المملكة ، وعلى الحوثيين وقف استهداف المملكة والتصعيد في اليمن .

و أضاف وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الكويتي والأميركي: وأشاد بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن وملتزمون بالدفاع عنها.

واكد بلينكن، أن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن ودعم المدنيين ، وأن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.