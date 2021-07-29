اخبار العالم

بلينكن: على الحوثيين وقف استهداف المملكة والتصعيد في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: على الحوثيين وقف استهداف المملكة والتصعيد في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -نقف بجانب المملكة ونشيد بقرارها ا فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن

- أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: نقف إلى جانب المملكة عندما تتعرض للاعتداء وندين الهجمات الحوثية التي تستهدف المملكة ، وعلى الحوثيين وقف استهداف المملكة والتصعيد في اليمن .

و أضاف وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الكويتي والأميركي: وأشاد بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن وملتزمون بالدفاع عنها.

واكد بلينكن، أن بلاده تركز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن ودعم المدنيين ، وأن أميركا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا