العراق يعتقل 11 داعشيا بينهم قياديون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، اعتقال 11 عنصراً من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "معلومات دقيقة وصلت لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة أكدت تواجد ثلاثة إرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في قضائي الكرمة وهيت بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أنه "على ضوء المعلومات تم توجه مفارز قسم استخبارات الجزيرة وقوى من الفوج الرابع، نحو الهدف والقبض على اثنين من الإرهابيين في ناحية كبيسة بقضاء هيت".

وأشار إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من القبض على إرهابي آخر في سيطرة 30 مدخل قضاء الكرمة شرقي الأنبار".

وفي وقت تزامن مع ذلك، أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالقبض على سبعة إرهابيين بمحافظة نينوى كانوا يشغلون مناصب عدة في التنظيم.

وأوضحت في بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية والجهود الاستخباراتية المتواصلة لمتابعة الفلول النائمة لداعش الإرهابي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على 7 متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى أن "المعتقلين اعترفوا بعد التحقيق معهم بانتمائهم لداعش الإرهابي، وعملوا بما يسمى (الدفاع الجوي/ فرقة نهاوند) و(ديوان الجند/ كتيبة مضادات الدروع) و(فرقة أبو عبدالرحمن البيلاوي) و(فرقة مؤته/ لواء جعفر الطيار) و(المعسكرات العامة) و(قاطع عبدالله بن مصعب) و(الشرطة الإسلامية)".

وفي بيان لاحق أفادت الاستخبارات بالقبض على الإرهابي الملقب "أبوقتادة" بنينوى.

وأوضحت أن مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى أحد مفاصل المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون والتنسيق المشترك مع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من "اعتقال الإرهابي الملقب (أبوقتادة) ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية".



ولفت البيان إلى أن القبض جاء من خلال "كمين محكم بعد محاولته عبور سيطرة الشهيد سبهان بمحافظة نينوى".

وكانت السلطات الأمنية في العراق أعلنت أمس، الأربعاء، اعتقال 13 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قياديان، خلال عمليات متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد.

وتطلق السلطات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد فلول داعش في عدة مناطق بالبلاد، تسفر عن مقتل وتوقيف عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.

