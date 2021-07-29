موسكو تدعو لتوسيع المحادثات النووية مع واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت روسيا إلى ضم بريطانيا وفرنسا لمحادثات أوسع، مع الولايات المتحدة، للحد من الأسلحة النووية، في رغبة لإشراك قوى دولية أخرى.

وقال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إنه لمن المحتوم أن تناقش القوى في نهاية المطاف توسيع محادثات الحد من التسلح، لتضم مزيدا من القوى، وإن موسكو ترى أن بريطانيا وفرنسا أولويتان في هذا الصدد.



سفير موسكو يرى في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن "هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة في ضوء قرار لندن في الآونة الأخيرة زيادة الحد الأقصى لمعدل الرؤوس الحربية النووية بنسبة 40% إلى 260 وحدة".

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال في تصريحات منفصلة إن الولايات المتحدة تريد ضم الصين لمحادثات أوسع بخصوص الحد من التسلح النووي.

واجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف أمس الأربعاء، لاستئناف محادثات لتخفيف حدة التوترات بين أكبر دولتين نوويتين في العالم.

وتعيش العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة حاليا أسوأ مستوياتها، منذ انتهاء الحرب الباردة.