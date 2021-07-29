الإمارات في النمسا.. حضور ثقافي عابر للحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا ترتبط الإمارات والنمسا بعلاقات سياسية واقتصادية قوية فقط، بل طبعت الثقافة الروابط بين البلدين.

وتعزز الروابط الثقافية بين النمسا والإمارات العلاقات المتشعبة والاستثنائية التي تربط البلدين منذ نحو 48 عاما، والشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية بينهما.

وخلال الأعوام القليلة الماضية نشطت الإمارات بشكل فعّال في الأنشطة الثقافية في الأراضي النمساوية، سواء بالرعاية أو التنظيم أو المشاركة، ما يجعل من أبوظبي شريكا ثقافيا مهما للنمسا.

وتحديدا، أقامت السفارة الإماراتية العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية في جمهورية النمسا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية الثقافية والعامة.



ففي يونيو/حزيران 2018، شاركت سفارة الإمارات في المهرجان الدولي لسرد القصة "فولكه تجيتهوف" في دورته الـ32، في أحد أهم المراكز الثقافية في العاصمة فيينا الذي جمع ألمع نجوم رواية القصص من جميع أنحاء العالم.

ورعت السفارة هذه الدورة من مهرجان سرد القصص الدولي الفريد من نوعه في النمسا والذي يعد من أكبر المهرجانات في أوروبا وثاني أقدمها في العالم، حيث يحتضن ما يزيد عن 80 فناناً من أكثر من 20 دولة.

كما شاركت السفارة بأول عرض مسرحي إماراتي في جمهورية النمسا بعنوان أصل الحكاية "التسامح" قدمه الفنانان ياسر النيادي وإبراهيم استادي من إخراج الفنان جاسم الخراز وإنتاج الفنان سلطان النيادي رئيس مجلس إدارة مسرح العين.

وفي 28 فبراير/شباط 2020، شاركت السفارة الإماراتية في الاحتفالية الثقافية التي نظمتها بعثة جامعة الدول العربية في النمسا بالتعاون مع وزارة الخارجية النمساوية تحت شعار "شراكة ثقافية وتاريخ ممتد"، بمناسبة انطلاق فعاليات الموسم الثقافي العربي النمساوي 2020، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي والعلاقات بين الدول العربية والنمسا.

كما شاركت سفارة الدولة مع سفارات الدول العربية في تقديم الأطباق الشعبية والأكلات الإماراتية التقليدية والتمور والقهوة العربية، وشاركت في معرض للصور تم تنظيمه بهذه المناسبة.

وعرضت السفارة في ذلك المعرض 11 لوحة أظهرت أنواع الخطوط العربية الجميلة التي حظيت بإعجاب الضيوف.

كذلك أقامت وبالتنسيق مع الجانب النمساوي أمسية الحفل الموسيقي الإماراتي النمساوي، كما قامت بعدد من المشاريع والفعاليات الإنسانية والخيرية في هذا البلد الأوروبي.

زيارة تاريخية

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى النمسا.



ويلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، سيباستيان كورتس مستشار النمسا، حيث يعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

وتسهم هذه الزيارة الرسمي في إثراء مسيرة العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في المجالات كافة.