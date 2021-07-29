بلينكن: المحادثات النووية مع إيران ليست "إلى ما لا نهاية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المحادثات النووية مع إيران لا يمكن أن تستمرّ "إلى ما لا نهاية".

وأضاف بلينكن، الذي كان يتحدث أثناء زيارة إلى دولة الكويت أن "الكرة في ملعب إيران".

ويأتي تحذير الوزير الأمريكي من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، ليست مفتوحة الأجل، غداة إلقاء المرشد الأعلى الإيراني خطاباً يجنح إلى التشدد حول التفاوض مع الغرب.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الجابر الصباح، قائلا: "أوضحنا رغبتنا في العودة والالتزام للاتفاق النووي مع إيران (الموقع عام 2015 وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب)، وملتزمون بالمسار الدبلوماسي معها".

وأكد أن "إيران هي التي يجب أن تتخذ قراراً"، مضيفاً: "سنرى ما إذا كانت مستعدة لتتخذ القرارات اللازمة".

إيران تتلكأ

وكان عضو الفريق الإيراني المفاوض في فيينا كاظم غريب آبادي ألمح، أمس الأربعاء، إلى فشل المفاوضات النووية التي خاضتها بلاده مع القوى الدولية الكبرى في فيينا.

وقال غريب آبادي، وهو مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديث إعلامي إن "واشنطن ربطت إحياء الاتفاق النووي بقبول إيران الدخول في مفاوضات بشأن القضايا الإقليمية في المرحلة المقبلة".

وزعم الدبلوماسي الإيراني أن واشنطن رفضت ستة مقترحات تقدمت بها طهران لإعادة الاتفاق النووي خلال المحادثات التي بدأت في أبريل الماضي وانتهت في 20 يونيو الماضي بعد ست جولات بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة.

وحلّ بلينكن اليوم الخميس بالكويت في زيارة التقى خلالها أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وناقشا جملة من الملفات بينها العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانبان، خلال لقاء جرى في قصر اليمامة بالكويت، العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين.