نوكيا تعود للأضواء بهاتف ضد الكسر.. مواصفات XR20

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي XR20 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، الذي يتوافر بلونين وبسعر يبدأ من 499 يورو تقريبا

وأوضحت نوكيا الفنلندية أن الهاتف الذكي XR20 الجديد يتمتع بحماية عالية وفق المعيار العسكري MIL-STD 810H.

كما هاتف نوكيا الجديد يتمتع بحماية جيدة من الغبار والماء وفق مواصفة الحماية IP68، فضلا عن تحمل السقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضية خرسانية.



وينبض بداخل الهاتف XR20 المعالج Snapdragon 480 5G مع ذاكرة عشوائية سعة 4/6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64/128 جيجابايت (قابلة للتوسيع عبر MicroSD) وشاشة FHD+ قياس 6.67 بوصة.

وتستمر البطارية في العمل لمدة تصل إلى يومين ويمكن شحنها بقدرة 18 واتا عن طريق الكابل و15 واتا لاسلكيا.

كما أن الهاتف مجهز بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل.

ويتوفر الهاتف XR20 بالألوان Ultra Blue و Granite Gray وبسعر يبدأ من 499 يورو تقريبا.