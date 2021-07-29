لادا تطلق نسخة خاصة من Niva.. بنظام الإبلاغ عن الحوادث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت شركة لادا الستار عن نسخة خاصة من وحش الطرق الوعرة Niva تحمل الاسم Bronto، وتركز بشكل خاص على تجهيزات الراحة.

وأوضحت لادا الروسية أن النسخة Bronto الجديدة تستند على الموديل ثلاثي الأبواب Legend؛ حيث يتم تجهيزها بمكيف للهواء ونظام تدفئة المقاعد.

كما أن لادا تقدم النسخة Bronto في الإصدارين Luxe وPrestige.

وتتميز نسخة Luxe بالمصادم المعدنية وقضبان السقف وتوسعة الرفارف والجنوط قياس 15 بوصة، في حين تظهر نسخة Prestige بشبكة مبرد خاصة وعتبات بلاستيكية كبيرة.

ويحتوي كلا الإصدارين من Bronto على سقف زجاجي بانورامي وطلاء مموه بلون داكن.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بتصميم جديدة للوحة العدادات، ومكيف الهواء المعتمد على تقنية جديدة والمقاعد المريحة، مع نظام عزل أكثر كفاءة للضوضاء.

كما أن نظام الإبلاغ عن الحوادث ERA-Glonass يعتبر من التجهيزات القياسية للسيارة، وذلك بجانب القفل التفاضلي على المحورين الأمامي والخلفي.