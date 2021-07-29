سلطنة عُمان تمدد إغلاقا ليليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت سلطنة عُمان، الخميس، إنها مددت إغلاقا ليليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويشمل الإغلاق تقييد التنقلات والأنشطة التجارية في الفترة من العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا حتى إشعار آخر.

وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلد البالغ عدد سكانه نحو 4.5 مليون نسمة ترتفع مجددا بعد تراجع مطّرد منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وسرّعت عُمان خلال الشهرين الماضيين وتيرة حملة تطعيم، وبحلول منتصف أبريل/ نيسان الماضي، كان نحو 5 % من السكان المؤهلين لتلقي التطعيم قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل. وارتفعت النسبة إلى 35% بحلول الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة في سلطنة عمان.

وسجلت عُمان حتى الأربعاء 295535 إصابة بفيروس كورونا و3802 وفاة.