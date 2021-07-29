شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه هكذا يستغل أردوغان الوضع في أفغانستان.. ويفلت من العقاب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر باحث رفيع في معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمأزق الإدارة في أفغانستان وتوسيع نهجه العدائي في المنطقة مع مواصلة الإفلات من العقاب.

وبحسب ما نقلت مجلة "نيوزويك" Newsweek، قال ايكان ايردمير: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يريد مساعدة الولايات المتحدة في تأمين أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية، لكن على المرء أن يشكك في مصداقية حليف اعترف الأسبوع الماضي بأن تركيا "ليس لديها أي قضايا متضاربة مع معتقدات طالبان".

مادة اعلانية

كما ألقى أردوغان مزيدًا من الشك على ولائه من خلال الإشارة إلى أن مهمة الناتو التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان كانت غير شرعية منذ البداية. وقال الرئيس التركي: "دخلت القوى الإمبريالية أفغانستان؛ وهي موجودة هناك منذ أكثر من 20 عامًا".

وتابع بالقول: يجب أن تكون هذه التعليقات بمثابة أعلام حمراء وسط المفاوضات الجارية بين أنقرة وواشنطن بشأن عرض أردوغان نشر قوات تركية لحراسة مطار كابول الدولي بعد مغادرة الولايات المتحدة.

وحذر الباحث بالقول إنه قد لا يكون تكليف الرئيس التركي بالمطار هو الخيار الأكثر حكمة. لدى أردوغان تاريخ طويل من دعم الحركات المتطرفة في الشرق الأوسط بما في ذلك "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، كما أنه ساعد إيران في التهرب من العقوبات الأميركية واشترى أسلحة من روسيا خصم الناتو الرئيسي.

الرئيسان جو بايدن رجب طيب أردوغان

وعلى الرغم من مخاطر الثقة بأردوغان، إلا أنه كان هناك بالفعل تخفيف ملحوظ في لهجة إدارة بايدن تجاه حكومة أردوغان.

وحرصًا على الاستفادة من مأزق بايدن في أفغانستان، والذي يتضمن تحديات لوجستية بالإضافة إلى إحباط حلفاء الناتو، راجع أردوغان عرضه في كابول خلال القمة مع بايدن ليشمل التعاون الأمني مع المجر وباكستان لحماية المطار.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتدخل باكستان وقطر اللتان لهما نفوذ على طالبان، نيابة عن أنقرة وتعكس معارضة الجماعة المتشددة للوجود العسكري التركي في الدولة التي مزقتها الحرب.

كما أوضحت الحكومة التركية حدود ما ترغب في تقديمه. وفي 23 يونيو ، صرح وزير الدفاع التركي أن أنقرة لن تنشر قوات إضافية في أفغانستان، إلى جانب الـ500 المتمركزين هناك بالفعل.

وعلاوة على ذلك، ورد أن تركيا ليست على استعداد للقيام بأي مهمة قتالية خارج المطار وترفض توفير الأمن للقوافل الدبلوماسية التي تتنقل بين البعثات الخارجية لكابول والمطار.

مطار كابول

وفي الوقت نفسه، قد تكون مطالب أنقرة للحصول على دعم مالي ولوجستي من واشنطن مفرطة كما كانت عندما ادعت تركيا منذ عام 2015 فصاعدًا أنها ستتولى مهمة مكافحة داعش من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، لكنها رفضت تخصيص الموارد اللازمة.

كما أفادت تقارير أن الحكومة التركية تخطط لنشر حوالي 2000 مرتزق سوري في أفغانستان، كما فعلت في مهمات في ليبيا وناغورنو كاراباخ.

ومن المرجح أن يثير هذا التطور غضب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو بالنظر إلى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب التي وجهتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا ضدهم في سبتمبر الماضي، بما في ذلك أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب والنهب.

وتواصل طالبان التعبير عن معارضتها لوجود القوات التركية، وذهبت الجماعة الإرهابية إلى حد إصدار تحذير في 13 يوليو من أنها ستعتبر القوات التركية محتلة وتشن ما أسمته "الجهاد" ضدها.

وقلل مسؤول تركي من أهمية التهديد في اليوم التالي، قائلا إن أنقرة لا تتوقع أن يكون لطالبان "موقف عدائي". ولم يجر الجانبان محادثات مباشرة بعد. حتى أن طالبان تراجعت عن قمة السلام المقترحة في أبريل في تركيا، مما وجه ضربة لطموحات أردوغان في أن يصبح وسيطًا رئيسيًا في أفغانستان.

ويثير تلاعب أردوغان تساؤلات حول مدى سلامة خطة استغلال أنقرة. وفي 19 يوليو، رفع الرئيس التركي الرهانات من خلال دعوة طالبان إلى "إنهاء احتلال أراضي إخوانهم"، في علامة أخرى على تصاعد التوترات. ومع ذلك، في اليوم التالي، قام أردوغان بتبديل موقفه من خلال الإدلاء بتعليقاته حول عدم وجود اعتراضات على معتقدات طالبان.

وعلى الرغم من العيوب في مقترحاته، يبدو أن أردوغان يستفيد بالفعل، ومنذ أن عرضت تركيا حراسة وإدارة مطار كابول، خففت إدارة بايدن انتقاداتها لتجاوزات أردوغان في الداخل والخارج. وامتنع المسؤولون الأميركيون عن إدانة أنقرة لجهودها المستمرة لحظر ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وعلاوة على ذلك، فإن قراءات المكالمات الهاتفية في 19 يونيو و7 يوليو بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره التركي لا تتضمن أي ذكر للمخاوف الأميركية المستمرة بشأن نشر أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400.

وقد يؤدي استمرار وجود القوات التركية في أفغانستان إلى التخفيف من بعض المخاطر في كابول، ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن أن يوفر علاجًا دائمًا لمشاكل أفغانستان الوشيكة.

وبينما يواصل المسؤولون الأميركيون مفاوضاتهم مع حكومة أردوغان بشأن صفقة مطار قد لا تتحقق أبدًا ، سيكون من الحكمة عدم تفاقم التهديدات الأمنية في أماكن أخرى من خلال إعطاء أردوغان الانطباع بأنه يمكن أن يتمتع بالإفلات من العقاب بسبب صفقة أفغانستان.