طالب بالثانوية العامة لوالده بعد امتحان الإنجليزي: "أهم حاجة الستر والصحة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

بين سهل وصعب، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي حول امتحان اللغة الانجليزية، اليوم الخميس، وأكد بعضهم أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط باستثناء سؤال القطعة.

وأكد الطلاب محمد زياد ومحمد حمودة ومحمود فتحي ورباب أحمد أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط، وبه بعض النقاط الصعبة، مثل سؤال القطعة التي حوت بعض الأسئلة الغامضة والامتحان في مجمله كان في متناول الطالب المتوسط.

فيما وجه أحد الطلاب الشكر لوالديه قائلًا: "كلمة لأبويا.. أهم حاجة الستر والصحة".