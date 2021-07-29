طلب المصريين على المشغولات الذهبية يقفز 294% في الربع الثاني من 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير للمجلس العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 294% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض الطلب لأول مرة خلال عام (عند المقارنة ربع السنوية).

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم الخميس، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري 6.5 طن مقابل نحو 1.7 طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

وتعود هذه الزيادة إلى عودة الطلب لمستوياته الطبيعية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بطلب متراجع بقوة خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة عند المقارنة السنوية، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام عندما سجلت 7.1 طن وهو أحد أكبر مستويات الطلب ربع السنوي في الأعوام الأخيرة.

وعلى المستوى نصف السنوي، سجل الطلب على المجوهرات في مصر خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.6 طن مقابل نحو 8.6 طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة نحو 58.1%.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إن المنطقة شهدت نموا قويا في الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الجاري عند مقارنتها على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب خلال الفترة المقارنة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، كان الطلب أقل مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021 في جميع أسواق المنطقة باستثناء إيران.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على المشغولات في الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2021 قفز بنسبة 471% مسجلا نحو 7.3 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 عند 1.3 طن، ولكنه انخفض بنسبة 21% مقارنة بما كان عليه في نفس الربع من عام 2019 عند 9.3 طن.

وعالميا، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 390.7 طن مقابل 244.5 طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 60%.

ولكن التقرير أوضح أن الطلب على المشغولات الذهبية لا يزال أمامه بعض الوقت ليعود إلى المستويات الطبيعية التي كان عليها قبل جائحة كورونا، حيث كان الطلب في النصف الأول من العام الجاري (873.7 طن) أقل بنسبة 17% من متوسطه في الأول خلال الأعوام من 2015 إلى 2019.