تشمل شرم والغردقة.. السياحة تبحث مع شركة طيران عالمية تسيير رحلات جوية لـ 5 مدن مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

التقى أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بممثلي شركة الطيران ويز إير - Wizz Air العالمية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الترويج والتسويق السياحي للمقاصد المصرية.

وبحسب بيان اليوم، استعرض اللقاء، خطط التطوير الخاصة بتسيير الرحلات الجوية الحالية التي تنظمها الشركة من دول العالم إلى مطارات كل من شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وسوهاج.

من جانبها، عرضت باربرا أكوستا رئيس قطاع التشغيل والتخطيط لشركة ويز إير العالمية، خطة الشركة التي تستهدف تدشين عدد من خطوط الطيران الجديدة من المدن العالمية للمقاصد السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية السوق المصري الذي يُعد من أهم الأسواق السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، نظراً لتنوعه وثرائه بالمعالم السياحية والأثرية والمقومات السياحية الأخرى التي جعلت المقصد المصري من أهم الوجهات المفضلة والتي تجذب إليها السائحين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد أحمد يوسف، على أن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوائل المحافظات التي استقبلت السائحين منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في أول يوليو 2020 ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بالمحافظتين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف يوسف، أن متوسط أعداد السائحين الذين استقبلتهم مصر في زيادة مطردة ومستمرة حيث وصلت نسبة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهر يونيو 2021 إلى 56% من مثيلتها في عام 2019.

وخلال اللقاء أشار ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار تطبيق الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية بصرامة وحزم وبالمقاييس العالمية المتعارف عليها.

جدير بالذكر، أن شركة الطيران ويز إير هي إحدى أكبر شركات الطيران العالمية المنخفض التكاليف على المستوى الدولي.​