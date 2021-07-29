غياب 6 طلاب عن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الخميس، تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت المديرية في بيان لها، إلى أن طلاب الشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، والبالغ عددهم 2329 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 6 طلاب.

وأكد بيان المديرية، أنه لم يجري رصد أي مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية، كما لم يجرى ضبط أي محاولات غش، أو رصد حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا ‏بين الطلاب والمعلمين.