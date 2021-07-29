بالصور.. وزير الشباب يشهد ختام ملتقى رياضي للمرأة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، احتفالية اللقاء الرياضي المجمع لمراكز رياضة المرأة والرواد المقام بالمدينة الرياضية في نطاق حي الضواحي.

وتضمنت الاحتفالية مباراة شطرنج وأخرى تنس طاولة، وطابور عرض الفرق المشاركة، وعرض "كاتا كاراتيه"، وعرض مجمع للعروض الرياضية لمنتدى المرأة، ومباراة خماسي كرة قدم للرواد، وفقرات فنية.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير الشباب فور وصوله للمدينة الرياضية لمناقشة عدد من الملفات الشبابية والرياضية بالمحافظة، قبل التوجه لحضور الحفل.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وضع يوم 4 يوليو الماضي حجر أساس إنشاء استاد النادي المصري، في نفس موقعه الحالي بشارع 23 يوليو بنطاق حي المناخ، بحضور مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، وعدد من قدامى اللاعبين والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.