إسرائيل: حزب الله قد يجر المنطقة إلى الحرب وإيران تنشر الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 2:09 مساءً

قال جلعاد إردان مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، إن حزب الله اللبناني قد يجر المنطقة لحرب إذا لم يتم تقييد أنشطته، مشددا على أن إيران تنشر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” كشفت قبل يومين، أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة خلال محادثات مغلقة من أن إيران تقترب من أن تصبح دولة لها قدرات على تصنيع سلاح نووي، مضيفة أنه “تم تمرير هذه الرسالة خلال عدة محادثات لمسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، مع نظرائهم الأميركيين”.

في السياق نقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي عن مسؤول سياسي قوله: “يجب أن يحدث أمر بخصوص المفاوضات مع إيران.. الحد الفاصل هذا لا يمكنه أن يكون الوقت الذي تتقدم به إيران بسرعة نحو وضع أن تصبح به دولة نووية”.

يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية، والذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.