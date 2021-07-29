المصادقة على قانون أول انتخابات تشريعية في قطر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:21 مساءً - منذ ساعتين

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد والمقرر إجراؤها في أكتوبر، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، حسب ما أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الخميس.

وسيكون التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الأمير أيضا على قانون جديد خاص به اليوم الخميس.

وكانت خطط إجراء أول انتخابات لاختيار جانب من أعضاء مجلس الشورى، والتي نص عليها دستور 2003، قد تعطلت منذ سنوات. وبدلا من ذلك، كان أمير البلاد يعين أعضاء المجلس، أعلى هيئة استشارية للحكومة.

وفي نهاية أكتوبر 2019، أصدر أمير قطر قرارا أميريا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس مُعين إلى مُنتخب.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.